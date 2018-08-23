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23 Ağustos 2018 14:27

Serkan Kaya’dan tatilcilere bayram hediyesi

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya Bodrum’da bir eğlence mekanında sahne aldı.

Serkan Kaya’dan tatilcilere bayram hediyesi

23 Ağustos 2018 14:27


Kendisini dinlemeye gelen hayranlarını "Karagözlüm" şarkısı ile selamlayan başarılı sanatçı, söylediği şarkılarıyla tatilcilere unutulmaz bir bayram gecesi yaşattı. Şarkı aralarında kendisini dinlemeye gelen seyirciler ile sohbet eden Serkan Kaya, "Yeni yayınlanan klip şarkımı ilk defa sizler için söyleyeceğim. Çok mutluyum, aynı zamanda da heyecanlıyım. Bu da benim size bayram hediyem olsun" diyerek "Dağların Dumanı" şarkısını seslendirdi.


Kaya, sahneden seyircilere seslenerek “Aşk nasıl bir duygu biliyor musunuz? Ben nasıl bir duygu olduğunu bildiğim için, bu yüzüğü parmağıma taktım, aşk çok güzel bir duygu" sözleriyle büyük alkış alırken, ardından "Aşk Ne Demek Bilen Var Mı" şarkısını seslendirdi. Kaya, konser bitimine doğru hayranlarından birinin şapkasını alarak "Bu şapka da senin bana bayram hediyen olsun" dedi.


Kaya, sahnesinin sonunda hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.




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