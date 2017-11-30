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30 Kasım 2017 00:07

Sertifikalı Bilirkişiler belgelerini aldı

2016 tarihinde yürürlüğe giren Bilirkişilik Kanunu ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde ilk defa düzenlenen ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi’ni tamamlayan 24 kursiyer sertifikalarını aldı.

Sertifikalı Bilirkişiler belgelerini aldı

30 Kasım 2017 00:07


Kanuna göre, bilirkişilik yapacaklarda eğitim zorunluluğu getirilirken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 3 yıllığına yetki verildi. MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 18 saat teorik, 6 saat uygulama olmak üzere toplam 24 saat süren eğitim sonrası birinci grup eğitim tamamlandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi koordinatörlüğünde yürütülen eğitimi hukuk doktoralı öğretim üyeleri veriyor.


MSKÜ İİBF Dekan Vekili ve Bilirkişilik Temel Eğitimi Koordinatörü Prof. Dr. Bayram Coşkun, “Eğitimleri öğretim üyelerimiz Yrd. Doç. Dr. Berkan Hamdemir ve Yrd. Doç. Dr. Efe Dündar ile İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Prof. Dr. Durmuş Dündar tarafından verilmektedir. Üniversitemiz ilk ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi’ni 20-23 Kasım 2017 tarihleri arasında tamamladı. 2. grup katılımcılarımızın da başvuruları alınmaya başlamış olup son başvuru tarihi 1 Aralık 2017’dir. 2. grup katılımcılarımızın eğitimleri 4-8 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacak. Daha sonra yeni eğitim grupları oluşturulmaya devam edilecektir. Bu eğitimi almak, bilirkişilik yapmak için zorunlu olmakla beraber, bilirkişilik yapacak olanların Bilirkişilik Kanunu’nun 10. maddesinde aranan diğer koşulları da taşımaları gerekir. Bu çerçevede uzmanlık alanlarında en az beş yıl fiilen çalışmış olmaları, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla hapis cezası almamış olmaları, memuriyetten ve meslekten çıkarılma veya sürekli men cezasının bulunmaması gerekmektedir. Bu koşulları taşıyan ve herhangi bir konuda uzmanlık belgesi, diploması, ustalık belgesi, yetki belgesi vs. belgesi olan herkes bilirkişilik yapabilecektir. Bilirkişilerin almakla zorunlu oldukları bu eğitimin sonunda ‘Temel eğitim belgesi’ni almak için herhangi bir sınav yapılmamaktadır” dedi.




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