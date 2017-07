Şevket Sabancı Kültür Merkezi, Hanefi Yeter’in eserlerini ağırlıyor

Bodrum Belediyesi Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi “Yaza Merhaba” karma resim sergisinin ardından Hanefi Yeter’in “Avun-ma” sergisine ev sahipliği yapıyor. Yeter’in özellikle son iki senede yaptığı resimlerin yer aldığı serginin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışa ayrıca, Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi Sanat Kurulu Başkanı Devlet Sanatçısı Devrim Erbil, Sanat Kurulu üyeleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Erol Turgut, Bodrum Belediyesi koordinatörlerinden Hüseyin Çakaloğlu ve Mehmet Kocair, Bodrum Belediye Meclis Üyesi Osman Küçükyüzbaşı, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülizar Akbay da katıldı.

Sergi açılışında konuşan Bodrum Belediyesi Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi Sanat Komisyonu Başkanı Devrim Erbil, Yeter’in kendisinin öğrencisi olduğunu belirterek, “Hanefi benim öğrencim, akademiden, 1967’den. Hocalığın güzel tarafı bu. Öğrenciniz ünlü bir sanatçı olursa ki Hanefi öyle. Her sergisinde yenilikler kattığını görüyorum. Bu sergide kendi çizgisine yeni katkılar getirdiğini, sanatını her zaman geliştirdiğini, üstelik sadece tual üzerinde renklerle ve fırçalarla uğraşmak değil, heykel sanatına yöneldiğini ve resimle heykeli birleştirdiğini; bir bakıma, onun büyük işlerini her zaman her yerde görebilirsiniz. Onun için Hanefi’yi gönülden kutluyorum. Bodrum bir sanat kenti olma içerisinde. Biz, sevgili Başkan Kocadon ile bu konuda iki yıldır konuşuyoruz. Buradan başlayarak Bodrum’da sanat için çok güzel bir ortam var. Tabi iklimi, doğası, tarihi, ondan bahsetmiyorum. Burada daha çok sanat olmalı, Bodrum bir sanat kenti olmalı diye bir projemiz var. Burası daha etkin sergilerle dolsun istendi. Bodrum ile ilgili sanatçıların müzelerinin kurulması, dünyanın sanatçılarının buraya gelmesi. Bodrum’da Çağdaş Sanatlar Müzesi kurulması gibi Bodrum’un hem yaşamına hem sanat ortamına kavuşması gibi birçok proje var. Bu projelerden söz etmek yerine bunların gerçekleştiği anlarda sizlerle olmayı diliyorum. İnşallah, bunlar olacak. Başkanın Bodrum’u sanat kenti yapma heyecanına belediyeden arkadaşlar da katılıyorlar, destek oluyorlar. Daha çok desteği sizden bekliyoruz, halktan bekliyoruz. Bunlar, tabi sadece bizim çabamızla değil Bodrum’u gönülden sevenlerin desteği ile olur. Benim yeni bir Bodrumlu olarak bu öğrencimin böyle bir sergiyi burada açıyor olması heyecanımı bir kat daha artırıyor. Hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bodrum Belediyesi Koordinatörü Mehmet Kocair ise Bodrum’un sanat ve kültür merkezi olduğunun altını çizerek, “Sanat ve kültür merkezi Bodrum’a böyle güzel bir sergiyle katkıda bulunduğunuz için çok teşekkürler. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da bu katkılarınızdan dolayı teşekkürlerini iletti” dedi.

Sanatçı Hanefi Yeter, Bodrum’da olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Resimlerimin çoğu son iki senede yaptığım resimler. Aşağı yukarı 7-8 senedir alışveriş merkezlerine heykeller yapıyordum. Bu son resimlerimde yine insan odaklı, insanın sorunları, sevgileri, mutlulukları, doğayla ilişkisini yan yana getirmeye çalıştım. Kâh bir türkü bana eşlik etti onun sözünden yola çıkarak bir resim yaptım kâh okuduğum bir sözün beni içine çektiği zaman algıladığım bir takım şeyleri resmetmeye çalıştım. Onları izleyicilerimle paylaşmaya çalışıyorum. Acaba ne kadar ulaştırabiliyorum, ulaştıramıyorum bilemiyorum. Genellikle son dönemde yaptığım resimleri ahşap üzerine çalışıyorum. Malzeme olarak daha çok ahşap tercih ediyorum. Köşede de, ben bir defter hastasıyımdır, her gün sabah akşam deftere resim yaparım. Orada deftere yaptığım eskizleri göreceksiniz. Tekrar hoş geldiniz diyorum” dedi.

Yurt içi ve yurt dışında bugüne kadar çok sayıda kişisel ve karma sergide eserleri sergilenen Yeter, “Avun-ma” adlı resim heykel sergisiyle 10 Ağustos 2017 tarihlerine kadar 10.00-22.00 saatleri arasında sanatseverlerle Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde buluşacak.