Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 18:32

Seydikemer Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği hizmet vermeye başladı

Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Seydikemer Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği hizmet vermeye başladı.

Seydikemer Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği hizmet vermeye başladı

14 Nisan 2017 18:32


Geçtiğimiz yıl Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne bağlı olarak kurulması düşünülen Seydikemer Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği için Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışmalar sonuç verdi. Yeni ilçe olan Seydikemer’de Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği vatandaşlara hizmet vermeye başladı.


Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine entegre olan Seydikemer Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği, Seydikemer 1 Nolu Aile Hekimliğinin 2. katında, tecrübeli kadrosu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışı ile Seydikemer’de vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlamıştı.


Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde olduğu gibi son teknolojik cihaz ve aletlerle donatılan poliklinikte Periapikal röntgen cihazı mevcut olup; muayene, diş çekimi, dolgu, kanal tedavisi ve diş protez hizmetleri verilmekte olduğu belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
20
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    19°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:44
  • Güneş :06:25
  • Öğle :13:17
  • İkindi :16:58
  • Akşam :19:49
  • Yatsı :21:19
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!