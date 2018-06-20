Seydikemer Boğaziçi’nin ‘Tanker’ çilesi sona erdi

Yediburunlar mevkiinde yıllar önce yapılan terfi merkezinde ve içme suyu hatlarında oluşan arızalar nedeniyle atıl durumda olan sistem nedeniyle bölgeye su verilemiyordu. Bunun üzerine çalışma başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yapılan iyileştirme ve ek imalat çalışmaları sonucunda sistemi tekrar düzelterek vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler bölgedeki mevcut hatların kullanılmaz hale gelen kısımlarını yenilerken ayrıca yanan pompaların değişimi, terfi merkezi bakımı ve günümüz koşullarına uygun teknolojik malzeme değişimleriyle sıkıntısız olarak bölgeye su vermeye başladı.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra bölgedeki kaynaklarda da bakım onarım çalışması yapan ekipler Boğaziçi Mahallesini ve mevkilerini besleyen depoya da ek içme suyu kaynağı sağladı. Böylelikle yıllardır suyu olmayan Yediburunlar Mevkiinin yanı sıra özellikle yaz aylarında su sorunu yaşayan Boğaziçi Mahallesine de ek su kaynağı sağlanarak bu sorunun önüne geçildi.

“Emek Veren Herkese Teşekkürler”

Yapılan çalışmalar nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Seydikemer İlçesi Boğaziçi Mahalle Muhtarı Yusuf Yüreğil, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Yüreğil, “Yediburunlar mevkiinde yapılan yenileme çalışmaları sayesinde yıllardır çektiğimiz tanker çilesi ortadan kalktı. Ayrıca yeni su kaynakları sayesinde de suyumuz arttı. Şuan vatandaşlarımız oldukça memnun. Bölgemizde ufak tefek sorunlar bulunuyor ancak Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile sürekli irtibat halindeyiz ve kısa sürede bu eksiklikleri de ortadan kaldıracaklarına eminiz. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.