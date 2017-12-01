Oda başkanı Harun Sağır GEKA Muğla ofisinde sözleşmeyi imzalayarak 21 gün sürecek çalışma için startı vermiş oldu. Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Harun Sağır yaptığı açıklamada, "Yeni ilçeyiz odamız yeni kuruldu. Mazeretlerimiz, geçerli sebeplerimiz var aslında ancak seçilmişsen mazeret lüksün yoktur. Tekeden sütü çıkarmaktır önemli olan. 450 tane esnafımızın muhasebe işlemleri ,sigortalı dosyaları, KOSGEB kursları, Hijyen eğitimleri ve odamızın diğer tüm işleri, tüm bunlar İşkur’dan aldığımız personel ve okuldan aldığımız stajyeri saymazsak 2 tane daimi çalışanımız ile oluyor. Üye sayısına bakıldığı zaman 1150 üyeli odaların Türkiye de en az 5-6 personelle çalıştığını görürsünüz. Esnafımızın ödemiş olduğu ücretler ile odamız hizmet vermekte onun için tasarruf yapmak zorundayız.Kaliteli hizmet veriyorsak bunu belgelendirelim dedik ve KOBİ danışmanımız Aykut Bütün ile birlikte müracaat yaptık ve Allah’a şükür kabul oldu. İnşallah en kısa sürede “ISO 9001 KYS”Kalite belgemizi alıp bayrağımızı dalgalandıracağız ”dedi.