Seydikemer Jandarma'dan mülteci operasyonu

Muğla'nın Seydikemer İlçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11'i çocuk 53 kaçak göçmen yakalandı.

Seydikemer Eşen Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Fethiye-Kaş yolu, Kumluova Mahallesi yol ayrımında otobüsten inen kalabalık bir grubun ormanlık alana gittiği ihbarını alan İlçe Jandarma Eşen Karakol Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Ekipler orman içinde yaptıkları aramada aralarında çocukların ve kadınlarında bulunduğu 4 İran, 7 Irak, 16 Filistin, 4 Somali, 12 Suriye ve 10 Afgan uyrukluyu yakaladı. Jandarma ekipler tarafından minibüslere bindirilen kaçak göçmenler Eşen Jandarma Karakol komutanlığına getirildi. Karakolda yapılan işlemlerin ardından kaçakların İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan organizatörlere 2 bin ile 8 bin dolar arasında para verdikleri öğrenilen kaçaklar, otobüs ile yol kenarına bırakana kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.