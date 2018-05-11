Seydikemer Mal Müdürü rüşvet iddiasıyla tutuklandı

İddiaya göre, ilçedeki bir esnafın işlemini yapmak için verdiği hesap numarasına bir miktar para yatırmasını isteyen B.T, Fethiye Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince makamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyeye sevk edilen B.T çıkarıldığı mahkemece rüşvet aldığı iddiası ile tutuklandı.

Öte yandan dosya ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.