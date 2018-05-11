Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 21:41

Seydikemer Mal Müdürü rüşvet iddiasıyla tutuklandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde mal müdürü rüşvet aldığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tarafından tutuklandı.

Seydikemer Mal Müdürü rüşvet iddiasıyla tutuklandı

11 Mayıs 2018 21:41


İddiaya göre, ilçedeki bir esnafın işlemini yapmak için verdiği hesap numarasına bir miktar para yatırmasını isteyen B.T, Fethiye Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince makamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyeye sevk edilen B.T çıkarıldığı mahkemece rüşvet aldığı iddiası ile tutuklandı.


Öte yandan dosya ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç