Seydikemer’de 6 öğretmen FETÖ’den tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PYD) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli 9 öğretmenden 6’sı tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD soruşturma kapsamında Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından göz altına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edildiler.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PYD) terör örgütü soruşturması kapsamında aralarında Seydikemer İlçe Milli Eğitim Eski Şube Müdürü E.Y.Ç ve Eğitim Bir-Sen Seydikemer Temsilcisi İ.D’nin de bulunduğu E.K. (37), F.Ç. (54), N.A. (44), C.O. (57) tutuklandı ceza evine gönderilirken, G.K. (32), İ.A.M. (36) ve G.S. (40) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.