Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 14:30

Seydikemer’de 6 öğretmen FETÖ’den tutuklandı

Seydikemer’de 6 öğretmen FETÖ’den tutuklandı

23 Aralık 2016 14:30

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PYD) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli 9 öğretmenden 6’sı tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD soruşturma kapsamında Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından göz altına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edildiler.
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PYD) terör örgütü soruşturması kapsamında aralarında Seydikemer İlçe Milli Eğitim Eski Şube Müdürü E.Y.Ç ve Eğitim Bir-Sen Seydikemer Temsilcisi İ.D’nin de bulunduğu E.K. (37), F.Ç. (54), N.A. (44), C.O. (57) tutuklandı ceza evine gönderilirken, G.K. (32), İ.A.M. (36) ve G.S. (40) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç