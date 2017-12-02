Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 12:04

Seydikemer’de araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvalanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Seydikemer’de araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü

02 Aralık 2017 12:04


Edinilen bilgiye göre, Cengiz Can yönetimindeki 48 E 0752 plakalı otomobil, Fethiye - Antalya karayolu Çobanlar mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 3 metrelik şarampole yuvarlandı. Taklalar atan araçta bulunan Can araç altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Seydikemer Belediyesi’nde çalıştığı öğrenilen Can’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.


Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, Fethiye Bölge Trafik Ekipleri ile Seydikemer ilçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler olay yerinde başka kaza yaşanmaması için tedbirler aldı. Kaza ile ilgi soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
14
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç