Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 01:19

Seydikemer’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde otomobille minibüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Seydikemer’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

27 Kasım 2017 01:19


Kaza, Seydikemer ilçesine bağlı Eşen Mahallesi Yakabağ kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yakabağ Kavşağı’ndan sürücüsü tespit edilemeyen 07 Y 0750 plakalı otomobil, tali yoldan kontrolsüz şekilde aniden Fethiye-Antalya karayoluna çıktı. Önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan İbrahim Şahutoğlu (46) yönetimindeki 31 GY 928 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Kuyucak (37) yönetimindeki 48 HC 103 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Şahutoğlu ve yanında bulunan Suriye uyruklu Zeyad Zayed Abdel (57) Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Şahutoğlu ve Abdel’in hayatını kaybettiğini tespit etti.


Kazada yaralanan Kuyucak ile yanında bulunan Olgun Keskin (16) ise ambulansla Fethiye Özel Letoon Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Kuyucak’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücüsü olay yerinden kaçan 07 Y 0750 plakalı otomobili kullanan kişinin tespit edilmesi için ekipler tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden Şahutoğlu ve Abdel’in cesetleri otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Öte yandan zeytin tüccarlığı yaptığı öğrenilen Mustafa Kuyucak’ın aracında bulunan zeytinler karayoluna saçıldı. Fethiye - Antalya karayolunda ulaşım Jandarma ve polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
12
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç