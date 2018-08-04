Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 06:55

Seydikemer’de feci kaza: 2 ölü 4 Yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Seydikemer’de feci kaza: 2 ölü 4 Yaralı

04 Ağustos 2018 06:55


Edinilen bilgilere göre; Adil Özdemir idaresindeki 07 FJ 699 plakalı otomobil, Fethiye-Kaş karayolu Çaltıözü Mahallesinde, karşı yönden gelen Bilal Aslan yönetimindeki 07 SUE 94 plakalı otomobille kafa, kafaya çarpıştı. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye, Jandarma, polis ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, 12 yaşındaki Rasih Özdemir ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Serkan Aslan, Adil Özdemir, Doğukan Çeto ve Bilal Aslan sağlık ekiplerince ambulanslar ile Fethiye’deki hastanelerde tedavi altına alındı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan 12 yaşındaki Özdemir’in cesedi Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Seydikemer Grup Amirliği ekiplerince çıkartıldı. Özdemir’in ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirdi.


Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili soruşturmayı Seydikemer Jandarma Karakol Komutanlığı ile Fethiye Bölge Trafik ekipleri sürdürüyor.


Kazanın olduğu yerde açıklama yapana Çaltıözü Mahalle Muhtarı Muhsin Alaşan yol çalışmasında eksikliklerin olduğunu belirtti. Yol çalışmasından dolayı her gün kaza olduğunu dile getiren Alaşan, "Yol çalışmaları nedeniyle yetkililer önlem almalı ve başka kazalar olmasın" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç