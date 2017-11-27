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27 Kasım 2017 16:32

Seydikemer’de hortum korkuttu

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Karadere plajı açıklarında oluşan hortum, paniğe neden oldu.

Seydikemer’de hortum korkuttu

27 Kasım 2017 16:32


Karadere Mahallesi’ndeki Kumluova - Karadere plajından yaklaşık 1 kilometre açıkta deniz üzerinde 2 dakika etkili olan hortum, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Panik ve heyecana neden olan hortum, bir süre sonra dağlık alanda kayboldu.


Karadere Muhtarı Hasan Topkaç yaptığı açıklamada, yaşanan hortum nedeniyle mahalle sakinlerinin korkup tedirgin olduğunu, mahalle halkının geçimini ağırlıklı olarak seracılıktan sağladığını söyledi. Muhtar Topkaç, “Geçtiğimiz günlerde Antalya’da yaşanan hortum nedeniyle seracılar büyük zarara uğradı. Biz de böyle bir şey olmasından korktuk. Çok şükür korktuğumuz başımıza gelmedi. Hortum deniz üzerinden gelip dağlık alanda kayboldu. İnşallah böyle bir afet yaşanmaz” dedi.




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