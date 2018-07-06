Seydikemer’de nesli tehlikede olan alaca sansar görüntülendi

İlçeye bağlı Yayla Temel Mahallesi Kıncılar mevkiinde, ormanda gezen Şevket Taşçı, daha önce hiç görmediği hayvan görünce önce korktu daha sonra fotoğrafını çekti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, fotoğrafı inceledi. İlden hayvanın nesli tükenmekte olan alaca sansar olduğunu tespit etti.

İlemin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla için yeni bir tür kaydı olması açısından çok önemli bir tür. Alaca sansarın Muğla’da ve çevresinde ilk kez görülüp kayıt altına alındığını söyledi.

Alaca sansarın ülke genelinde nesli tehlike altında ve tükenme noktasında olan bir tür olduğunu vurgulayan İlemin, “Bu nedenle Muğla’da ilk defa kayıt altına alınması büyük önem taşıyor. Muğla’nın ne kadar önemli bir biyo çeşitliliğe sahip olduğunu tekrar görmüş oluyoruz.” dedi.

İlemin, alaca sansarların tarla fareleriyle beslenerek ekolojik dengenin sağlanması açısından önemli bir rol üstlendiklerini dile getirdi.

Alaca sansarların genellikle kovuklarda yaşadığını, bazen de toprak altında tüneller kazdıklarını belirten ilemin, yaylalarında yaşayan vatandaşların çiftçi dostu bu hayvanı gördüğünde zarar vermemeleri gerektiğini kaydetti.