Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 14:55

Seydikemer’de nesli tehlikede olan alaca sansar görüntülendi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde nesli tükenmekte olan alaca sansar görüntülendi.

Seydikemer’de nesli tehlikede olan alaca sansar görüntülendi

06 Temmuz 2018 14:55

İlçeye bağlı Yayla Temel Mahallesi Kıncılar mevkiinde, ormanda gezen Şevket Taşçı, daha önce hiç görmediği hayvan görünce önce korktu daha sonra fotoğrafını çekti.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, fotoğrafı inceledi. İlden hayvanın nesli tükenmekte olan alaca sansar olduğunu tespit etti.


İlemin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla için yeni bir tür kaydı olması açısından çok önemli bir tür. Alaca sansarın Muğla’da ve çevresinde ilk kez görülüp kayıt altına alındığını söyledi.


Alaca sansarın ülke genelinde nesli tehlike altında ve tükenme noktasında olan bir tür olduğunu vurgulayan İlemin, “Bu nedenle Muğla’da ilk defa kayıt altına alınması büyük önem taşıyor. Muğla’nın ne kadar önemli bir biyo çeşitliliğe sahip olduğunu tekrar görmüş oluyoruz.” dedi.


İlemin, alaca sansarların tarla fareleriyle beslenerek ekolojik dengenin sağlanması açısından önemli bir rol üstlendiklerini dile getirdi.


Alaca sansarların genellikle kovuklarda yaşadığını, bazen de toprak altında tüneller kazdıklarını belirten ilemin, yaylalarında yaşayan vatandaşların çiftçi dostu bu hayvanı gördüğünde zarar vermemeleri gerektiğini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç