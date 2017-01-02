Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 13:16

Seydikemer’de öğrencilerden askerlere anlamlı mektup

Seydikemer’de öğrencilerden askerlere anlamlı mektup

02 Ocak 2017 13:16

Seydikemer’de ortaokul 6. sınıf öğrencileri, Beytüşşebap’taki askerlere moral ve motivasyon vermek için mektup gönderdi.

Seydikemer İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf Öğrencileri Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Ayvalık Jandarma Komando Taburundaki askerlere moral vermek için mektup yazarak yolladılar. Öğrenciler yazdıkları mektupları Okul Müdürü ve Türkçe Öğretmenlerinin eşliğinde Seydikemer PTT Şubesine gelerek hep birlikte yolladılar. Öğrencilere Seydikemer Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Mehmet Şenyiğit’te eşlik ederken bir öğrenci yazdığı mektubu da okudu. Mektubunda Kalbinizde taşıdığınız Şehitlik bizlere de nasip olur inşallah diyen öğrenci duygu dolu anlar yaşarken, Mehmetciğim şimdi çok soğuktur oralar, üşüdün mü o kar’da kış’ta. Sizler orada olmasanız bizler burada rahat uyuyamazdık ,dedi.
Bir diğer öğrenci ise mektubunda : Sevgili asker ağabeylerim. Çok soğuk yerde, kar yağmur demeden bizler için nöbet tutuyorsunuz. Okula gidebiliyorsak, yatağımızda rahat rahat uyuyorsak sizlerin sayesindedir. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizin hakkınızı ödeyemeyiz, diye duygularını ifade etti.
Türkçe Öğretmeni Şenyiğit : Öğrencilerimizde birlikte yeni yıla girerken Doğuda görev yapan askerlerimize mektup yazalım,dedik. Mektuplara Öğrencilerimiz içlerinden geçen duygu ve düşüncelerini yazdılar. Askerlerimize moral olsun diye bu faaliyeti gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz şu anda mektuplarını yolluyorlar,dedi.
Seydikemer PTT Müdürü Adem Cüce ise: "Seydikemer İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Doğudaki askerlerimize moral ve motivasyon vermek için yazdıkları mektupları göndermek için şubemize geldiler. Öğrencilere destek olmak için Mektup ücretlerini Ptt personelimiz kendi aralarında para toplayarak karşıladılar. Öğrencilerimizin yazdıkları mektupları en kısa sürede yerine ulaştıracağız. Öğrencilerimize bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
7
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç