Seydikemer’de orman yangını kontrol altına alındı

Yangında yaklaşık 5 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Seydikemer ilçesi Yakabağ Mahallesi Karain mevkiinde zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına 2 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter, 21 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 5 dozer ile 120 orman işçisi ve Muğla Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerine bağlı ekipler ile müdahale edildi. Yangın yaklaşık 6 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak Jandarma geniş çaplı çalışma başlattı.