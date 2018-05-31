Seydikemer’de saman balyaları alev alev yandı

Olay, ilçeye bağlı Arifler Mahallesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Ramazan Finike’ye ait tarlada bulunan saman balyaları yanmaya başladı. Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istediler. Olay yerine Muğla Büyükşehri Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine itfaiye ekipleri, iş makinesinin desteğiyle yangın, balyaların yakınında bulunan ev ve zeytin bahçesine sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangında saman balyaları kül olurken, yangının kesin çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılıyor.