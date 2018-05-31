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31 Mayıs 2018 16:46

Seydikemer’de saman balyaları alev alev yandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde hayvancılık yapan kişinin tarlasında bulunan saman balyaları alev, alev yandı.

Seydikemer’de saman balyaları alev alev yandı

31 Mayıs 2018 16:46


Olay, ilçeye bağlı Arifler Mahallesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Ramazan Finike’ye ait tarlada bulunan saman balyaları yanmaya başladı. Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istediler. Olay yerine Muğla Büyükşehri Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.



Olay yerine itfaiye ekipleri, iş makinesinin desteğiyle yangın, balyaların yakınında bulunan ev ve zeytin bahçesine sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangında saman balyaları kül olurken, yangının kesin çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılıyor.




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