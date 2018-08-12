Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 20:51

Seydikemer’de Süper Enduro heyecanı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde gerçekleştirilen süper enduro etkinliğine 7 ilden 44 sporcu katılımıyla gerçekleştirildi.

Seydikemer’de Süper Enduro heyecanı

12 Ağustos 2018 20:51


Seydikemer Belediyesi ile Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliği ile Seki Mahallesi zümrüt çayırında 6 kategoride organize edilen yarışta 7 ilden 44 sporcu, mücadele etti. Sporcular yaklaşık bin 150 metrelik parkurda, kamyon lastikleri, yüksek tepeler ve kütüklerin üzerinden ve taşların arasından geçti. Bazı sporcular zorlu parkurda zaman, zaman güç anlar yaşarken bazıları dengesini kaybederek düştü.


Seki zümrüt çayırında gerçekleştirilen yarışları, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydikemer Esnaf Odası Başkanı Harun Sağır, 26. Dönem Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir ile çok sayıda vatandaş izledi.


Talep doğrultusunda bu gibi etkinlikleri ilçede gerçekleştirdiklerini belirten Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, “Çok güzel yarış oldu. Önümüzdeki yıllarda Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun takvimindeki yarışların da ilçemizde yapılmasını istiyoruz. Katılımın ilerki yıllarda daha fazla olacağını düşünüyoruz” dedi.


Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir ise bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini, ilginin çok güzel olduğunu belirtti.


Havaların sıcak olması nedeniyle Fethiye ve çoğu yerde yarış yapmanın zor olduğuna ifade eden Özdemir, “Yarışın yapıldığı alan yüksek olduğu için sporcularımız çok zorlanmadı. Federasyon ve bu spora gönül verenler olarak Türkiye Şampiyonası’nın bir ayağını da Seki’de yapılmasını arzuluyoruz. Umarım 2019 yarış takviminde Seydikemer de yer alır” diye konuştu.


Yarışların ardından dereceye girenlere sporculara kupaları verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Parse error: syntax error, unexpected 'Ekim' (T_STRING) in /var/www/inc/footer.php on line 89