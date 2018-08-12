Seydikemer’de Süper Enduro heyecanı

Seydikemer Belediyesi ile Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliği ile Seki Mahallesi zümrüt çayırında 6 kategoride organize edilen yarışta 7 ilden 44 sporcu, mücadele etti. Sporcular yaklaşık bin 150 metrelik parkurda, kamyon lastikleri, yüksek tepeler ve kütüklerin üzerinden ve taşların arasından geçti. Bazı sporcular zorlu parkurda zaman, zaman güç anlar yaşarken bazıları dengesini kaybederek düştü.

Seki zümrüt çayırında gerçekleştirilen yarışları, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydikemer Esnaf Odası Başkanı Harun Sağır, 26. Dönem Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir ile çok sayıda vatandaş izledi.

Talep doğrultusunda bu gibi etkinlikleri ilçede gerçekleştirdiklerini belirten Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, “Çok güzel yarış oldu. Önümüzdeki yıllarda Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun takvimindeki yarışların da ilçemizde yapılmasını istiyoruz. Katılımın ilerki yıllarda daha fazla olacağını düşünüyoruz” dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir ise bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini, ilginin çok güzel olduğunu belirtti.

Havaların sıcak olması nedeniyle Fethiye ve çoğu yerde yarış yapmanın zor olduğuna ifade eden Özdemir, “Yarışın yapıldığı alan yüksek olduğu için sporcularımız çok zorlanmadı. Federasyon ve bu spora gönül verenler olarak Türkiye Şampiyonası’nın bir ayağını da Seki’de yapılmasını arzuluyoruz. Umarım 2019 yarış takviminde Seydikemer de yer alır” diye konuştu.

Yarışların ardından dereceye girenlere sporculara kupaları verildi.