Seydikemer’de trafik kazası: 1 ölü

Kaza; Çobanlar Mahallesi Fethiye – Antalya karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Çobanlar Mahallesi Fethiye – Kaş Yolu üzerinde Mehmet Kılıç yönetimindeki 34 AGH 625 plakalı otomobil ile Salih Pehlivan idaresindeki 48 FY 651 otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Salih Pehlivan ve yanında bulunan Hatice Cesur yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Fethiye’deki hastanelere sevk edildi. Hatice Cesur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle Fethiye - Antalya karayolu bir süre tek şeritten polis ekiplerince kontrollü şekilde sağlandı.