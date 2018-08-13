Seydikemer’de uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre; Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, H.M.A. ve N.Y’yi Seydikemer’de gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada, 6 parça halin 15 gram skunk maddesi (Genetiği Değiştirilmiş Esrar Maddesi), 1 adet telefon görünümlü Hassas Terazi ve 23 adet ilaç kapsülü içerisinde toz halinde Uyuşturucu özelliği bulunan Magic Mushrooom (sihirli mantar) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.M.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. N.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.