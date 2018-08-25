seydikemer’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Polis ekipleri Seydikemer ilçesi Çatak Mahallesi’ndeki ormanlık alana kenevir ekildiğini belirledi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 8 kilo 100 gram esrar ile 300 kök Hint keneviri ele geçirildi ve İ.D. (48) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklanarak ceza evine gönderildi.