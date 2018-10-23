Seydikemer'de zeytin hasat şenliği

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen "Zeytin Hasadı Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

İlçeye bağlı Kayadibi Mahallesinde düzenlenen şenlik zeytinlerin hasat edilerek, fabrikada işlenmesi ile başladı. Şenliğe Kaymakam Haktan Gökçekuyu, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhittin Gümüş daire müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenlikte konuşan Belediye Başkanı Yakup Otgöz Seydikemer'in tarımsal değeri ile marka şehir haline gelmiş bir ilçe yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Zeytinin çok olmasından ve vatandaşlarımız tarımsal alanda yaygın olarak kullanmakta olduğunu dile getiren Otgöz" Zeytin ve zeyitin yağının lezzeti ve insan sağlığına olan faydası hastalıklara karşı mücadelede önemli bir rol oynamaktadır" dedi.

60 bin ton ürün elde ediyoruz

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 171 milyon 280 bin 400 adet zeytin ağacı bulunduğunu, anlatan Başkan Yakup Otgöz, arazi bazlı verilere göre Türkiye'de 226 bin hektar alanda sofralık, 620 bin hektar alanda yağlık olmak üzere toplam 846 bin hektar alanda zeytin üretimi yapıldığını belirtti. 70 bin dekar içerisinde bulunan zeytin ağacından, 60 bin ton ürün elde edildiğini ifade eden başkan Otgöz, hasatın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödül verildi. İlçe Tarım ve Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği Arıcılık ve İyi Tarım branşlarında kurs gören kursiyerlere belgeleri verildi.

Daha sonra protokol üyeleri ve şenliğe katılanlar zeytin hasadından yaparak, zeytinyağı işletmecisi Alper Çalıkoğlu'nun tesislerinde sıkılan zeytinyağının tadımı yapıldı.