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07 Haziran 2018 17:55

Seydikemer’deki çıkan yangın 2 hektar alan zarar gördü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında, 2 hektar tarım alanı ve ormanlık saha zarar gördüEdinilen bilgiye göre; Eşen Mahallesi Eskiköy mevkisinde anızdan başladığı belirlenen yangın, rüzgar etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Seydikemer’deki çıkan yangın 2 hektar alan zarar gördü

07 Haziran 2018 17:55

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında, 2 hektar tarım alanı ve ormanlık saha zarar gördü


Edinilen bilgiye göre; Eşen Mahallesi Eskiköy mevkisinde anızdan başladığı belirlenen yangın, rüzgar etkisiyle ormanlık alana sıçradı.


Dumanları fart eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.


Yangına havadan bir helikopter, karadan ise Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ile yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.


Yaklaşık iki saatlik çalışma sonrası söndürülen yangında, 2 hektar tarım alanı ve ormanlık alanda zarar oluştu.




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