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22 Aralık 2016 15:28

Seydikemer’in yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı

Seydikemer’in yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı

22 Aralık 2016 15:28

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı Seydikemer’in yüksek kesimlerinde bulunan mahalleleri beyaza bürüdü.
Seydikemer Belediyesi fen işleri müdürlüğü ekipleri, kapan bazı mahalle yollarını açmak için küreme çalışmalarına aralıksız devam etti. Yaka, Arsa, Bekçiler, Seki, Atlıdere, Bayır,Boğalar, Dont,ve Yayla patlangıç mahallelerinde gece yarısından sonra kar yağışı etkili oldu.
Seki’de okuldan çıkan öğrenciler ders aralarında kar topu oynamanın keyfini yaşadılar. Kar nedeniyle zorluk yaşarnırken bazı gençler da ATV motosikletiyle kar üzerinde kayarak eğlendi.
Yayla Seki Mahallesi’nde yaşayan Turcan Sucu, yılın ilk karı yağdığını ve çok güzel olduğunu,yazın sıcakların kışın ise karın yağması gerekir. Sucu, "Her yıl kar yılbaşına doğru geliyordu. Bu yıl da geldi. Çocuklar gençler de karda keyif yapıyor." dedi.
İlçesinin yüksek kesimlerindeki etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar Seydikemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince tekrar açmak için çalışma başlattı.
Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kar yağışının 24 Aralık’a kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.



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