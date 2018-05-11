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11 Mayıs 2018 13:15

Seydikemer’li Kadın Çiftçilere Eğitim Sertifikası

Seydikemer İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Korubükü Mahallesinde kadın çiftçilere süt hijyen eğitimi verildi.

Seydikemer’li Kadın Çiftçilere Eğitim Sertifikası

11 Mayıs 2018 13:15

Tarım Üretimin her aşamasında bizzat çalışan kadınların, sütün üretimden tüketime sunulana kadar kalitesinin ve güvenliğinin öneminin farkında olarak işlerini yapmaları amaçlandı.


Veteriner hekim Yunus Duman ve Ozan Fazıl Oymak tarafından verilen eğitim programını ile hijyen kurallarına uygun olarak sütü toplayan, depolayan ve nakleden kalifiye elemanlar yetiştirilmesi hedeflendi. Sorumluluk, kurallara uyma, temizlik, yardımlaşma gibi değerler anlatıldı.


Kursu başarı ile tamamlayan 21 kadın çiftçiye yapılan değerlendirme sonucunda sertifikalarıverildi. Ayrıca kadınların talepleri doğrultusunda İlçe Sağlık Müdürlüğünden yardım alınarak uzmanlarca kadınlara, aile içi şiddet ve bağımlılık, ergenlik çağı sorunları, obezite ile mücadele, kanserden korunma yolları konularında da bilgilendirmeler yapılması sağlandı.




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