Seydikemerliler kaplıcanın yeniden açılmasını bekliyor

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Girmeler Mahallesi’ndeki kaplıca Makedonya Kralı Büyük İskender’in sularında dinlendiği, antik dönemlerden günümüze gelen ve özellikle çocuğu olmayan kadınların şifa aradığı Kaplıca, şikayet üzerine 2015 yılında halk sağlığı açısından uygun bulunmadığı gerekçesiyle kapatıldı.

Mahalle sakinleri, Girmeler kaplıcasına ziyarete gelenlerin bölgede halkı ekonomisine de katkı sağladığını, kapatılan kaplıcanın yeniden suyun tahlil ve incelenerek turizme kazandırılmasını istedi.

Girmeler Mahalle Muhtarı Hamit Sarı, yaptığı açıklamada, 2015 yılında kaplıcanın suyunda bir kirlenme olduğu iddiasıyla kapatıldığını söyledi. Kaplıcanın suyunun yeniden analiz yapılıp tekrar turizme kazandırılmasını istediklerini ifade eden Sarı, “Atalarımızdan kalma, asırlardır halka açık bir tesis. Bel hastalıklarına, rahim hastalıklarına iyi geldiği ispatlanmıştır. Daha önce halkımız burada yoğurdunu, sütünü, meyvesini satıyordu. Mahallenin de ekonomisine büyük katkısı vardı. Burası çürümeye terkedilmiş durumda. Ağaçlar bile bakımsızlıktan kurumaya başladı. Bir an önce çözüm istiyoruz” dedi.

Sarı, turizme kazandırılmış bir yerin şu anda atıl durumda olmasının üzücü olduğunu ifade etti.

Mahalle sakini Kemal Arslan ise, "Mahalleliler olarak tesisin tekrar açılmasını istiyoruz. Girmeler Mahallesi’ndeki kaplıca, Likya uygarlığına da ev sahipliği yapmış bölgede bulunuyor. Makedonya Kralı Büyük İskender’in de şifa bulmak amacıyla geldiği rivayet ediliyor" diye konuştu.