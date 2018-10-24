Seyir halindeyken alev aldı

Bodrum'da seyir halinde olan bir otomobil alev aldı. Yangın, kısa sürede söndürüldü.

Olay sabaha karşı Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde seyreden 09 JL 846 plakalı otomobilin kaporta kısmından dumanlar yükselmeye başladı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangına, daha sonra ihbar üzerine bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları sırasında caddede trafik akışı durduruldu.

Kaportadan çıkan dumanlar Atatürk Caddesi'ni de duman altında bıraktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken aracın motor kısmında ağır hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri de yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yaptı.