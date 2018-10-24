İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeyken alev aldı

Bodrum’da seyir halinde olan bir otomobil alev aldı.

Bodrum'da seyir halinde olan bir otomobil alev aldı. Yangın, kısa sürede söndürüldü.


Olay sabaha karşı Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde seyreden 09 JL 846 plakalı otomobilin kaporta kısmından dumanlar yükselmeye başladı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangına, daha sonra ihbar üzerine bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları sırasında caddede trafik akışı durduruldu.


Kaportadan çıkan dumanlar Atatürk Caddesi'ni de duman altında bıraktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken aracın motor kısmında ağır hasar meydana geldi.


Polis ve itfaiye ekipleri de yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.