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28 Haziran 2017 13:13

Seyir turuna çıkan gulet alev alev yandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde motor arızası giderildikten sonra test seyrine çıkan "Şenkaya" isimli 25 metre uzunluğundaki gulet, motor aksamında çıkan yangında yanarak battı.

Seyir turuna çıkan gulet alev alev yandı

28 Haziran 2017 13:13

Teknede bulunan 3 mürettebat, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, yangın saat 10.00 sıralarında Marmaris Körfezi Kadırga koyu açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, yatın sahibi Nazmi Şenkaya, makine ustası ve bir mürettebatla arızanın tespiti için test seyrine çıktı. Kadırga koyu açıklarına gelen yatta makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden yakınlardaki "Menekşe" isimli balıkçı teknesi, durumu Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığına bildirdi. Kısa sürede koya ulaşan sahil güvenlik ekipleri, guletin sahibi Nazmi Şenkaya, makine ustası ve mürettebatı kurtardıktan sonra alevlere müdahale etti. Yangın sonrasında büyük hasar gören gulet battı. "Şenkaya" adlı 1995 yapımı 8 kabini bulunan guletin Marmaris, Bodrum, Göcek, Fethiye ile Yunan adalarına haftalık turlara çıktığı belirtildi.




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