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09 Temmuz 2017 03:20

Sibel Tüzün yalın ayak konser verdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahne alan Sibel Tüzün çıplak ayakla konser verdi.

Sibel Tüzün yalın ayak konser verdi

09 Temmuz 2017 03:20

Tüzün bir yandan davul çaldı biryandan tatilcileri coşturdu.


Bodrum’da konser veren ünlü sanatçı Sibel Tüzün sahneye ayakkabısız çıktı. Davula eline alan Tüzün hem coştu hem de tatilcileri coşturdu. Rixos Premium Bodrum otelinde sahne alan Sibel Tüzün tatilcilerle davul çalıp oynadı. Sevilen şarkılarını seslendiren Tüzün bir an olsun yerinde durmadı. Otel misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı eline aldığı davul ile hayranlarına şov yaptı. Tüzün’ün neşeli tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Yalın ayak sahneye çıkan Tüzün yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahalara boğdu. Yabancı şarkıları bile davul çalarak söyleyen Tüzün yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Tüzün tam not aldı.




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