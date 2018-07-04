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04 Temmuz 2018 15:39

Sıcağı gören kendini denize attı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 45 derece hissedilen sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler Belceğiz ve Çalış Plajı’nı doldurdu.

Sıcağı gören kendini denize attı

04 Temmuz 2018 15:39


Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü Fethiye’de nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceye ulaştı. Yerli ve yabancı tatilciler serinlemek için Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belceğiz ve Foça Mahallesindeki çalış Plajı’na geldi. Su sıcaklığı 27 derece ölçülen deniz bile tatilcileri serinletmekte yetersiz kaldı. Kimi taticiler denize girip yüzmeye devam ederken, kimileri de kremini sürüp sere serpe güneşlendi.


Macera tutkunu vatandaşlar ise 1965 rakımlı Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçup, Ölüdeniz’in eşsiz güzellikteki manzarasını izleme fırsatı buldu. Plajdaki vatandaşlar da paraşütlerin gökyüzündeki görsel şovunu ilgiyle izledi.



Tatil için ailesi ilçeye gelen Hulisi Demir, daha önce Aydın’da kaldığını ve bir kaç günlük tatili için Fethiye’ye geldiğini anlattı. Havaların çok sıcak olduğunu vurgulayan Demir, "Burası çok güzel, sıcaktan bunaldım otelden çıkarak serinlemek için denize geldim. Ailecek güzel bir tatil geçiriyoruz" dedi.




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