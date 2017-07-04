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04 Temmuz 2017 09:48

Sıcak havadan etkilenen süs tavukları telef oldu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, sıcak havadan etkilenen süs tavukları telef oldu.

Sıcak havadan etkilenen süs tavukları telef oldu

04 Temmuz 2017 09:48


Ekşiliyurt Mahallesinde, süs tavuğu yetiştiriciliği yapan Salih Çetin’e ait 20 tavuk sıcak havadan etkilenerek telef oldu.


Yem vermek için kümeslerin yanına geldiğinde tavuklarının telef olduğunu gördüğünü söyleyen Çetin, “Normal şartlarda günde 3-4 defa kümeslerin altlarını suluyoruz. Serin su içsinler diye suluklarını değiştiriyoruz. Böyle üzücü bir olay yaşadık” diye konuştu.


Süs tavuğu yetiştiriciliği yapan bazı arkadaşlarının da sıcak hava nedeni ile tavuklarının telef olduğunu aktaran Çetin, “2011 yılında başladım bu işe, geçmiş yıllarda da çok sıcak havalar gördük ama bu şekilde olmamıştı. Sıcaklık 50 derecenin üstündeydi. Nem oranı, hissedilen sıcaklık çok fazlaydı. En iri tavuklarım öldü” dedi.




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