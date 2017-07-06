Sıcaktan Bunalan Köpekler Dondurma Ve Duşla Serinletiliyor

Vatandaşların getirdiği dondurma yiyen köpekler daha sonra duş aldırılarak serinletiliyor.

Fethiye Belediyesi Havyan Barınağı’ndaki yaklaşık 200 köpek, barınağı ziyaret eden vatandaşların getirdikleri dondurma ile serinliyor. Hava sıcaklığının 37 derece ölçüldüğü Fethiye’de nem oranın yüzde 60’a ulaşmasıyla, hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşıyor. Sıcaktan bunalan yavru köpekler kendilerini bakıcılar tarafından oluşturulan içi su dolu leğenlere atarken, leğenlere giremeyen bazı köpekler de bakıcılar tarafından yıkanarak serinletiliyor. Barınağı ziyaret eden vatandaşlar yanlarında getirdikleri dondurmaları köpeklerle paylaştırırken köpekler büyük bir iştahla dondurma yalayıp serinliyor. Özellikle yavru köpekler dondurma yerken birbirleriyle yarışıyor.

Fethiye’de serbest tercümanlık yapan ve geçtiğimiz Aralık ayında ilçeye yerleşen Melisa Copeland gönüllü olarak barınakta görev yaptığını belirterek, “İnanılmaz sıcak bir dönem. Biz insanlar bile bunalıyoruz. Kendimizi serinletmenin yollarını buluyoruz. Bununla bir şekilde mücadele edebiliyoruz ama tabi ki de hayvanlar için aynı şey geçerli değil. Su, mama onlar için hayatta kalabilmek için en önemli şeyler. Böyle serinleme yollarını görünce bizim de hoşumuza gidiyor. Ben birçok barınak gördüm. En azından içlerinden bir tanesinin en iyisinin burası olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Fethiye’ de yaz aylarıyla birlikte hava sıcaklığının arttığını belirten veteriner hekim Hüseyin Canğara ise “Bu durum hayvanlarda stres faktörünü oluşturuyor. Biz de bunu minimuma indirebilmek için çalışan arkadaşlarımız sürekli altlarını yıkıyorlar, sularını değiştiriyorlar. Serinletebilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sokaktaki hayvanların aşırı güneşte kalmamaları gerektiğini hatırlatan veteriner hekim Nasuh Meltem’de “Çünkü güneş çarpmalarına sebep olup bu da ölümlere yol açıyor. Kusma ve ishal ile birlikte. Onun dışında dükkanlarımızın önüne bir kap su koyarsak hayvanlarımız için daha iyi olacaktır. Hava çok sıcak. Çok fazla su ihtiyaçları oluyor. Sahipli hayvanlar içinde aynı şeyler geçerli. Güneşe fazla çıkarmamaları gerekiyor. Akşam saatlerinde gezdirebilirler.” diye konuştu.