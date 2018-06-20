Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 20:33

Silahla vurularak yaralandı

Bodrum’da 54 yaşındaki Ahmet Ö.

Silahla vurularak yaralandı

20 Haziran 2018 20:33

, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.


Olay, bugün Ortakent Yahşi Mahallesi Zakkum Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre Ahmet Ö. ile daha önceden husumetli olan 2 kişi, otomobille Ö.’nün evinin önüne geldi.


O esnada evin önünde bulunan 54 yaşındaki Ahmet Ö.’nün bacağına doğru 5-6 el silah sıkan şahıslar, daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Diz bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralanan Ö., ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Şahsın tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç