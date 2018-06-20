, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, bugün Ortakent Yahşi Mahallesi Zakkum Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre Ahmet Ö. ile daha önceden husumetli olan 2 kişi, otomobille Ö.’nün evinin önüne geldi.

O esnada evin önünde bulunan 54 yaşındaki Ahmet Ö.’nün bacağına doğru 5-6 el silah sıkan şahıslar, daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Diz bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralanan Ö., ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Şahsın tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.