Sosyal Medya hesabından üzüntüsünü dile getirip Hacer Tülü’nün cenazesinin İzmir’de toprağa verileceğini yazan Onur Akay, “Şarkıcı arkadaşımız Hacer Tülü’nün, Bodrum’da bir eğlence mekanında çıkan çatışmada hayatını kaybetmesi, bizi çok derinden üzdü. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Cenazesi, 22 Haziran Cuma günü İzmir Soğukkuyu Kabristan Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, İzmir Soğukkuyu Mezarlığı’na defnedilecek. En son 30 Nisan 2016’da yatla açılmış ve özel bir gecede şarkılar söylemiştik. Mekanı cennet olsun inşallah” notunu paylaştı.