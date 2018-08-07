Sinan Akçıl’ın plaj konseri yoğun ilgi gördü

Ünlü sanatçı, performansı ve danslarıyla yerli ve yabancı tatilcileri coşturdu.

Fethiye’de sahne alan ünlü sanatçı Sinan Akçıl izdihama neden oldu. Ölüdeniz’de faaliyet gösteren sahil eğlence mekanı, konserden saatler önce yerli ve yabancı tatilciler tarafından dolduruldu. FETOB Başkan Yardımcısı Ercan Torunoğulları ve turizmci Aykut Sidekli’nin de yakın arkadaşlarıyla en önde izlediği konserde, Sinan Akçıl 3 saat sahnede kaldı. Eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren Akçıl, hayranlarıyla sık sık konuşmayı da ihmal etmedi. Esprili tavırları ve yaptığı danslarıyla da büyük beğeni toplayan ünlü sanatçıyı izlemeye gelen hayranları unutulmaz saatler yaşadı. İki dansçının da Sinan Akçıl’a eşlik ettiği konserde, Akçıl’ı dinlemeye gelenlerin çoğunluğunu Türk, Rus ve İngilizler oluşturdu. ’Şarttır’ şarkısını birkaç kez seslendiren sanatçı, Aleyna Tilki ve Yıldız Tilbe şarkılarını da sevenleri için okudu.

Sinan Akçıl, Eylül ayında çıkacak albümünde Yıldız Tilbe ile birlikte seslendirdiği yepyeni bir şarkısının da hayranları tarafından sevileceğini savundu. Akçıl, "Fethiye eğlenmeyi biliyor. Çok harika eğlenceli bir plaj konseri yaşadık” diye konuştu.