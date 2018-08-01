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01 Ağustos 2018 16:55

Sinan Erkoç konserinde Rafet El Roman sürprizi

Bodrum’da tatil yapan ünlü sanatçı Rafet El Roman arkadaşı Sinan Erkoç’un konserinde dayanamayıp kendini sahneye attı.

Sinan Erkoç konserinde Rafet El Roman sürprizi

01 Ağustos 2018 16:55

Erkoç’u dinlemeye gelen turistler Rafet El Roman’ı karşılarında görünce şaşkına döndü.


Rafet El Roman oğlu Edvan’ın doğum günü için Rixos Premium Bodrum’a geldi. Oğlunun 8’inci yaş gününü kutlayan ünlü sanatçı, arkadaşı Sinan Erkoç konserinde bir anda sahneye çıkarak yerli ve yabancı turistlere şarkılarını seslendirdi.


Sinan Erkoç ile düet yaptı


Dün gece, Sinan Erkoç’un sahne aldığı Rixos Premium Bodrum sahnesini izlemeye gelen Rafet El Roman müziğin ritmine kendini kaptırdı. Oturduğu yerden şarkılara eşlik eden ünlü sanatçı daha fazla dayanamayarak sahneye çıktı. Sinan Erkoç’a şarkılarında eşlik eden Rafet El Roman yerli ve yabancı turistleri söylediği şarkılarla coşturdu. Erkoç ile düette yapan ünlü sanatçı, kendi şarkılarını da söylemeyi ihmal etmedi. Sahnede oğlu Edvan’ın doğum gününü de kutlayan Rafet El Roman çocuğu ile beraber pasta kesti. Rafet El Roman oğlunun 8’inci yaşına girdiğini otelde konaklayan turistlerle paylaştı.


Sürpriz bir şekilde sahneye çıkan sanatçı izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Yaklaşık 1 saat boyunca Sinan Erkoç ile beraber şarkı söyleyen ünlü sanatçı daha sonra oğlu Edvan’ın yanına gidip doğum günü eğlencesine kaldığı yerden devam etti.




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