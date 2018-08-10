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10 Ağustos 2018 16:20

Sinemanın kalbi 12. kez Köyceğiz’de atacak

Köyceğiz’de Kaunos Altın Aslan Türk Film Festivali’nin bu yıl 12’incisi düzenlenecek.

Sinemanın kalbi 12. kez Köyceğiz’de atacak

10 Ağustos 2018 16:20


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Köyceğiz Kaymakamlığının desteğiyle Köyceğiz Belediyesi tarafından 3-6 Eylül’de düzenlenecek 12. Köyceğiz Kaunos Altın Aslan Türk Filmleri Festivali’nde birbirinden güzel filmler sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.


Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, festival hakkında yaptığı açıklamada; “Gelecek nesillere, kalıcı ve anlamlı şeyler aktarabilmek için en güzel yolun sanat olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda sinemayı festivallerle, çok daha geniş kitlelere ulaştırabilmemiz mümkün oluyor. Kültüre, sanata ve sanatçıya önem veren bir belediye olarak, Köyceğiz’de 2001 yılında “Sinema Günleri” adı altında başlatılan etkinliğin devamı açısından önemli yol kat ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Köyceğiz Kaymakamlığının destekleriyle 12’inci kez gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.


Festivali bu yıl daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerinin altını çizen Başkan Ceylan, sinemaseverleri davet ettiğini belirtti.


Festivalin bu yılki konukları Türk sinemasının duayen isimlerinden, Güngör Bayrak, Ahmet Mekin ile Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Büşra Develi, Fikret Kuşkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı, Hakan Bilgin. Festivalin onur konukları ise yönetmen Biket İlhan ve yapımcı Necip Sarıca


Coşkun Sabah ile nostalji rüzgarı


Açılış galasında; Coşkun Sabah’ın konser vereceği festivalde; Can Ulkay’ın Ayla, Murat Şeker’in Görevimiz Tatil, Bora Egemen’in Hadi Be Oğlum, Selahattin Sancaklı’nın Direniş Karatay, Ozan Açıktan’ın Aile Arasında ve Özgür Sevimli’nin Murtaza filmleri izleyici ile buluşacak.




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