Singapurlu piyanist Shaun Choo’dan Gümüşlük’te unutulmaz konser

Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, genç Singapurlu piyanist Shaun Choo’yu, “Taşta” konserleri kapsamında, tarihi Antik Taş Ocağında konuk etti. Birçok uluslararası ödülün sahibi sempatik müzisyen, Bodrumlu sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Singapurlu genç piyanist Shaun Choo, 25 asırlık Antik Taş Ocağındaki programına Johann Sebastian Bach / Ferruccio Busoni imzasını taşıyan, “Chaconne in D minor” adlı eserle başladı. Ardından Joseph Haydn’ın, “Sonata in C minor, HobXVI, 20” adlı eserini seslendiren Choo, daha sonra Claude Debussy’den, “L’Isle Joyeuse” ve Nikolai Kapustin’ten, “Concert Etude, no. 3 "Toccatina" adlı yapıtlarla sahneden ayrıldı.

Choo, gecenin ikinci yarısına, Ferruccio Busoni’nin, “10 Variations on Chopin’s Prelude” adlı eseriyle başladı. Daha sonra Frederic Chopin’den, “Scherzo no. 2 in B flat minor Op. 31” ve “Ballade no. 4 in F minor, Op. 52” adlı eserleri seslendiren genç virtüöz, programın kapanışında kendisine ait bir besteye de yer vererek, “Rondo Fashionisto” adlı yapıtla geceye veda etti. Ancak seyircinin yoğun alkışlarıyla tekrar sahneye gelen Choo, yine kendisine ait bir eserle bis yaptı. Gecenin sonunda genç piyanist ayakta alkışlandı.