Sırt çantasıyla esrar satmaya gelirken yakalandılar

Gençlerin birinin sırtındaki sırt çantasında tam 1 kilo 5 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Antalya istikametinden Fethiye’ye bir motosiklet ile esrar maddesi getirildiği bilgisi alınca Seydikemer İlçesi Seki Mahallesi girişinde yol kontrolü gerçekleştirdi. 21 yaşındaki M.T.’nin kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı 22 yaşındaki B.K.’nın sırt çantasında yapılan aramada 1 kilo 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Yakalanan B.K. ve M.T. Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından hazırlanan suç dosyası ile Fethiye Adliyesi’ne sevk edildi. B.K. ve M.T. Nöbetçi Mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yetkililer gençlerin zehirlenmemesi için uyuşturucu ile ilgili mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdiler.