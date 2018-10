Sıtkı Koçman vefatının 13'üncü yılında anıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine yaptığı maddi katkılar nedeniyle Üniversiteye ismi verilen hayırsever işadamı Sıtkı Davut Koçman vefatının 13'üncü yılında Üniversite AKM salonunda düzenlenen program ile anıldı. Törene, Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sıtkı Koçman Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Naci Parmaksız, Sıtkı Koçman'ın kızı Okşan Koçman, torunu Alan Perese, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Anma programında konuşan Sıtkı Koçman Vakfı Başkanı emekli Vali Naci Parmaksız, Sıtkı Davut Koçman'ın hayatından kesitler sundu. Parmaksız, “Hem Osmanlı dönemini görmüş, hem de yokluk ve yoksulluğu görmüş bir insandı rahmetli Koçman. Ülkemizin kalkınması için uzun vadeli kalkınma planları hazırlayan bir insandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne yaptığı bağışların vergisini vererek bu alanda örnek olmuş bir isimdi. Bugün rahmetli Sıtkı Davut Koçman adına kurulan Vakıf kanalıyla çok sayıda üniversite öğrencimize burs imkânı sağlıyoruz. Sıtkı Koçman Vakfı'na desteklerin devam etmesini diliyorum” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise, “Bugün Vefatının 13'üncü yıldönümünde hayatını anıtsal bir çınar ağacı gibi yaşamış, özel bir şahsiyet, Sıtkı Davut Koçman'ı anmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Göcek'te bulunan İngiliz firmasının krom madenleri işletmesinin müdürlük görevini üstlendiğinde Sıtkı Davut Koçman henüz 20 yaşında genç bir mühendisti. Otomobille tanışmadığımız 1930'ların Türkiye'sinde kendisi, at üzerinde Göcek'in dağlarında madencilik sektöründe çığır açmak için uğraş veriyordu. Türkiye'de çalışanın sigorta sisteminin henüz yaygınlaşmadığı o yıllarda, madende çalışan tüm işçilerini, emekçilerini sigorta sitemi ile buluşturmuştu. Koçman daha o günlerde, sadece hayalleri ile değil yüreğiyle de mümtaz bir kişiliğe sahip, özel bir insan olduğunu belli ediyordu. İcra ettiği her çalışmada, fark yaratan bir vizyona sahip olduğu açıkça görülebiliyordu. Madencilik, tavukçuluk, yem ve ilaç sanayi, inşaat, denizcilik, otomotiv sektörü. Çok az insan, bu kadar farklı sektörde çalışmalarda bulunup, tümünde de başarılı işlere imza atabilir. Bu yönüyle bakıldığında da Koçman, tezlere konu olabilecek başarılı bir ticari hayatın başrolünde, yıldız gibi parlamaktadır. Merhum Koçman'ın 1957'de İzmir'de kurduğu BMC firması, Türk otomotiv sektöründe öncülerindendi. Bizler eğer kendisinin otomotiv sektöründeki değerli tecrübelerinden daha fazla istifade edebilseydik, bugün belki bu sektörde çok daha farklı konuları, konuşuyor olabilirdik. Ancak bugün keşke demek yerine kendisinin yaşam öyküsünden feyz alarak, büyük bir inanç ve azimle ileriye bakmak durumundayız. Aslında Merhum Koçman, eğitim alanına yaptığı yatırımlar ile bizlere çok önemli bir mesaj bırakmıştır. Bizler biliyoruz ki bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli dinamik, nitelikli insan kaynağıdır. Bu bağlamda Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyacı olan araştırmacı, üretken ve üstün nitelikli bireyler yetiştirme görevini en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Nitekim üniversitemiz yeni yönetimi, meslektaşlarım ve idari personelimiz ile birlikte, emanet aldığımız bu bayrağı en ileriye taşımak adına mesafe almaya başlamış bulunmaktayız. Bu itibarla, Merhum Koçman'ı ölümsüz kılacak en değerleri eserin de eğitim kurumlarının varlık nedeni olan siz kıymetli öğrencilerimiz olduğuna inanıyorum. Sizler bu başarı öyküsünden gerekli dersleri çıkararak hep birlikte yarınlarımızı inşa edecek olanlarsınız Kendisi, ulu bir çınar olarak Vatan topraklarına kök saldı, binlerce genç o çınarın gölgesinde Koçman'ın ve şu an aramızda bulunan, hayattaki en değerli varlığı Okşan Perese Hanımefendinin hayallerini yaşatacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İstiklal Madalyası ve Devlet Üstün Hizmet Ödülü sahibi büyük insan Üniversitemizin Hamisi Sıtkı Davut Koçman'ın aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum” dedi.

Programın ardından AKM fuaye salonunda Sıtkı Koçman Fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.