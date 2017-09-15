Sıtma konusunda bilgilendirilen umrecilerden kan örneği alındı

Eğitimin sonunda adaylardan kan örneği alındı.

Hac sezonunun açılmasıyla birlikte yıl boyu devam eden umre ziyaretleri ile ülke genelinde çok sayıda kişi Suudi Arabistan’a seyahat ediyor. Hac ve umre döneminde dünyanın dört bir tarafından gelen adaylarının oluşturduğu kalabalık ortamın sıtma hastalığın yayılımına uygun bir zemin oluşturması nedeniyle Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı kan testi ve aşı uygulamalarını zorunlu kıldı.

Hayata geçirilen bu yeni uygulamanın ardından Muğla Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, umreye gitmeyi planlayan adaylara yönelik olarak sıtma hastalığı konusunda eğitim semineri düzenledi. Programın sonunda seminere katılan adaylardan kan örnekleri alındı.

Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrol Programları Şube Müdürlüğü uzmanları tarafından eğitimle ilgili olarak yapılan açıklamada; “Suudi Arabistan’a gideceklerin Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını dikkate alarak seyahat etmesinde sakınca yoktur. Bu kapsamda Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrol Programları Şubesi tarafından 189 hacı adayı ve din görevlilerine Dalaman İlçe Hava Alanı Dış Hatlar Terminalinde parmak aralarından kan alınmış olup, sıtma yönünden bir risk unsuru var mı bakılmıştır. Sıtma hastalığı, genel hijyen kuralları ve aşılama hakkında eğitim verilmiştir” denildi.