Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 14:18

Siyah kuğu Bodrum’u ayağa kaldırdı

Türkiye’de cinsi bulunmayan siyah renkli kuğu Bodrum’u ayağa kaldırdı.

Siyah kuğu Bodrum’u ayağa kaldırdı

02 Mayıs 2018 14:18

Son olarak Bitez sahilinde görülen ve her yerde didik didik aranan kuğunun yakalandığı ihbarı üzerine Bodrum AKUT ekibi bölgeye giderek inceleme yaptı.


Geçtiğimiz gün Bitez sahilinde görülen siyah kuğuyu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye’de cinsi bulunmayan, Yeni Zelanda’da nesli tükenen kuğu, sadece Avustralya’nın güney kısmında az sayıda bulunuyor. Siyah kuğu, son olarak Ege Denizi kıyı şeridinde Bitez sahilinde görülmüştü.


Bugün vatandaşların ihbarı üzerine siyah kuğunun alçaktan uçtuğu sırada bir minibüse çarparak sersemlediği ve bunu fırsat bilen mahalle sakinlerinin büyük bir koliye siyah kuğuyu koyduğu iddia edildi. Arif Çapkın isimli vatandaşa verilen kuğuyu merak eden mahalle sakinlerinin kolinin ağzını açması ile birlikte kuğunun tekrar kaçtığı öğrenildi. Bu durumu ihbar alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şubesi Milas Şefliği ile AKUT ekipleri, hızlı bir şekilde bölgeye giderek araştırma başlattı.


Kuğuyu alan Arif Çapkın, büyük bir kuş gördüklerini ifade ederek, “Akşam büyük bir kuş yolun ortasında duruyordu. Yakalamak istedik, uçup 100 metre ileriye gitti. Bir koli bulup içerisine koyup benim marketime getirdi. Başka bir arkadaş koliyi açıp içerisine bakınca kuş uçup gitti” dedi.


Öte yandan; siyah kuğu halen aranıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç