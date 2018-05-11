Slovak Tur Operatörü 10 yıl sonra Dalaman’da

Peninsula Tours ve YDA’nın ev sahipliğiyle 3 gün bölgeyi gezecek ve çekim yapacak ekip, dönüşlerinde bölgeyi ülkelerinde tanıtacaklar.

Lokum ve karanfillerle karşılanan ekip için, YDA yetkilileri, TÜRSAB BYK Başkanı, Peninsula Tours Fethiye, Marmaris, Kuşadası, Bodrum Bölge Müdürleri hazır bulundu.

Misafirler; Dalyan, Fethiye, Marmaris ve Bodrum’un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedecek ve ziyaret ettikleri ilçelerde, belediye başkanları ve sektör temsilcileri ile de görüşme fırsatları olacak. Slovak misafirler ilk olarak dünyaca ünlü Dalyan kanalında tekne turu yaptılar ve İztuzu plajında denize girdiler.

Hydro Tour’un sahibi Milko Mirkovic ise yaptığı açıklamada, “10 yıl aradan sonra Dalaman’a operasyonu başlatmanın mutluluğu ve heyacanını yaşıyorum, çok iyi bir karşılama oldu güzel bir sezon diliyorum” dedi.

TÜRSAB Marmaris BYK Başkanı ve Peninsula Bölge Müdürü Ali Kırlı’da Hydro Turun Dalaman’a her 10 günde 200 kişilik bir Charter ile yolcu getireceğini ve operasyonun Eylül sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Slovakya’nın en büyük tur operatörü Hydro Tour’un 10 yıl aradan sonra ilk uçağının Dalaman’a inmesinin bölge turizmi açısından olumlu olduğuna işaret eden YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ise şunları söyledi:

“Slovakya uzun bir aradan sonra Dalaman’a tekrar dönüş yaptı. Bunlar kendiliğinden olmuyor öngörü, emek, ilişkiler ağı ve çok çalışmaktan geçiyor. Bu anlamda Peninsula Tour ve Dalaman Bölge Müdürü Sayın Ali Kırlı’nın sarfettiği emek ve kararlılık için teşekkür ediyorum. Ayrıca Türkiye aşığı Slovakya nın en büyük tour operatörü Hdyro Tour’un sahibi Milko Mirkovic’in bölgemizi seçmekle gösterdiği isabetli kararı içinde takdir ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu Pazar’da inşallah büyüyerek devam edeceğiz” dedi.