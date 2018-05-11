Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 11:28

Slovak Tur Operatörü 10 yıl sonra Dalaman’da

Slovakya’nın en büyük tur operatörü Hydro Tour’un 10 yıl aradan sonra acenta yetkililerini Dalaman’a gönderdi.

Slovak Tur Operatörü 10 yıl sonra Dalaman’da

11 Mayıs 2018 11:28

Peninsula Tours ve YDA’nın ev sahipliğiyle 3 gün bölgeyi gezecek ve çekim yapacak ekip, dönüşlerinde bölgeyi ülkelerinde tanıtacaklar.


Lokum ve karanfillerle karşılanan ekip için, YDA yetkilileri, TÜRSAB BYK Başkanı, Peninsula Tours Fethiye, Marmaris, Kuşadası, Bodrum Bölge Müdürleri hazır bulundu.


Misafirler; Dalyan, Fethiye, Marmaris ve Bodrum’un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedecek ve ziyaret ettikleri ilçelerde, belediye başkanları ve sektör temsilcileri ile de görüşme fırsatları olacak. Slovak misafirler ilk olarak dünyaca ünlü Dalyan kanalında tekne turu yaptılar ve İztuzu plajında denize girdiler.


Hydro Tour’un sahibi Milko Mirkovic ise yaptığı açıklamada, “10 yıl aradan sonra Dalaman’a operasyonu başlatmanın mutluluğu ve heyacanını yaşıyorum, çok iyi bir karşılama oldu güzel bir sezon diliyorum” dedi.


TÜRSAB Marmaris BYK Başkanı ve Peninsula Bölge Müdürü Ali Kırlı’da Hydro Turun Dalaman’a her 10 günde 200 kişilik bir Charter ile yolcu getireceğini ve operasyonun Eylül sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Slovakya’nın en büyük tur operatörü Hydro Tour’un 10 yıl aradan sonra ilk uçağının Dalaman’a inmesinin bölge turizmi açısından olumlu olduğuna işaret eden YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ise şunları söyledi:


“Slovakya uzun bir aradan sonra Dalaman’a tekrar dönüş yaptı. Bunlar kendiliğinden olmuyor öngörü, emek, ilişkiler ağı ve çok çalışmaktan geçiyor. Bu anlamda Peninsula Tour ve Dalaman Bölge Müdürü Sayın Ali Kırlı’nın sarfettiği emek ve kararlılık için teşekkür ediyorum. Ayrıca Türkiye aşığı Slovakya nın en büyük tour operatörü Hdyro Tour’un sahibi Milko Mirkovic’in bölgemizi seçmekle gösterdiği isabetli kararı içinde takdir ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu Pazar’da inşallah büyüyerek devam edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç