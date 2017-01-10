‘Soğuktan Sıcağa’ projesi ile evsizlere sıcak yuva

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yeni bir projeye imza attı. Sosyal alanda yürütülen çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi evsizler için Menteşe-Bayır Mahallesi’nde evsizlere sıcak bir yuva kurdu. “Soğuktan Sıcağa” projesiyle kurulan yuva sokaklarda yaşayan evsiz vatandaşlara hizmet veriyor. Sokakta yaşayan vatandaşların misafir edildiği evde, Menteşe Belediyesi Aşevi aracılığıyla yemek ihtiyaçları, kişisel temizlik ürünleri, Paylaşarak Sevindir biriminden de elbise, kaban, ayakkabı gibi ihtiyaçları karşılanıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Koç, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’ün bu konudaki hassasiyetini göz önünde bulundurarak sosyal alandaki çalışmalarımıza bir yenisini ekledik. Soğuk kış günlerinde, sokaklarda yaşayan vatandaşlarımızı misafir edeceğimiz bir yuva kurduk. Bu yuvada onların yemek, barınma ve giyecek gibi ihtiyaçlarını karşılayarak, bir nebze de olsun rahat yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Halkımızdan sokakta kalan vatandaşlarımızı misafir edebilmemiz için 444 48 01 numaralı çağrı merkezini veya ALO 153 Zabıta Hattını kullanarak bize ulaşmalarını rica ediyoruz” İfadelerini kullandı.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA MUĞLA’YI KUCAKLIYORUZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise, “Sosyal alanda yürüttüğümüz projelere bir yenisini daha ekledik. ‘Soğuktan Sıcağa’ projesi ile kurduğumuz yuvada, sokakta yaşayan vatandaşlarımızı misafir ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, kıyıdan kırsala, en kenardaki mahalleden merkeze kadar, hiçbir fark gözetmeden tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya, birlikte onlara en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Yürütülen projelerden bahseden Başkan Gürün konuşmasının sonunda “Evde Bakım, Paylaşarak Sevindir, Engelli Nakil, Halk Kart, Kısa Mola, Mor Yaşam gibi projelerimize her geçen gün bir yenisini ekleyerek hizmet ağımızı genişletmeye, her alanda en iyi hizmeti vermeye ve vatandaşlarımızla birlikte olmaya devam ediyoruz” dedi.