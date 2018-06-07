Sokak hayvanları için eğitim parkı hizmete girdi

Foça Mahallesi, Yerguzlar Caddesi, Fethiye Belediyesinin desteği ile HAYED iş birliğinde yapılan parkta sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak hedefleniyor. Açılış törenine Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan HAYDED Başkanı Gökçen Gökmen Bayram, insanlar, hayvanlar ve bitkiler eko sitemde bir bütün olarak yaşadıklarını söyledi.

HAYED çatısı altında halkı bilinçlendirmek için her türlü eğitim, farkındalık, sahiplendirme, tedavi ve besleme gibi faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bayram, “İlçede iki yıl içerisinde 15 bin 700 öğrenciye hayvan hakları ve bakımını anlattık. Sokak hayvanlarıyla ilgili sorunları ancak insanın bakış açısını değiştirerek çözebiliriz. Açılış yapılan parkta hayvan hakları, bakımı ve onlarla sorunsuz yaşayabilme konusunda eğitimler olacak. Geri dönüşüm malzemelerinden kedi, köpek, kuş evleri yapım atölyesi olacak.” diye konuştu.

Parkta hayvan belgeselleri ve eğitimler sürekli yayınlanacağını, psikologlar tarafından köpek ve kedi korkusuna yönelik çalışmalar yapılacağını ifade eden Bayram, hayvanlardan geçen hastalıklar ve alınacak önlemler konusunda da bilgilendirmeler yapılacağını bildirdi.

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ise Fethiye’yi içinde yaşayan insanların keyif aldığı bir şehir haline dönüştürmek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Saatcı, açılışı yapılan park ile hayvanlara bakış açısını değiştirme anlamında büyük katkı sağlanacağına inandığını kaydetti.