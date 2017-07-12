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12 Temmuz 2017 13:29

Sokak hayvanlarına pankartlı destek

Ortaca ve Dalaman ilçelerinde, halkın sokak hayvanlarının bakımlarına yönelik farkındalığını arttırmak amacı ile pankartlar asılarak, vatandaşlar duyarlı olmaya davet edildi.

Sokak hayvanlarına pankartlı destek

12 Temmuz 2017 13:29


“bir insanlık görevidir” sloganıyla her iki ilçede çeşitli bölgelere asılan pankartlarda, Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS), Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz imzası ile “sokakta yaşayan sessiz dostlarımız için, kapınızın önüne bir kap su ve mama koymayı unutmayınız” ifadeleri yer aldı.


HAYDOS’un, iki ilçe belediyesiyle birlikte başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Hayvan HAYDOS yetkilileri, hazırlatılan 30 pankartı Ortaca ve Dalaman merkezi ile Dalyan Mahallesinde çeşitli noktalara astı.


Bu tarz projeleri devamlı yapma gayreti içinde olduklarını belirten HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, iki belediyeyle imzalanan protokol ile aynı bakım evinde hayvanları rehabilite ettiklerini hatırlattı.


Her iki ilçede seçilmiş ve devamlı halkın gözünde olan belediye başkanlarının projeye destek vermesinin önemine değinen Dağdelen, “halkı teşvik etmek, dikkat çekmek amacıyla bu projeyi yaptık. Yaralı hayvan gördükleri zaman bizleri ulaşmasını sağlamak, aç ve susuz bir hayvan gördükleri zaman onlara bir kap su, mama vermelerini sağlamak istedik. Çokta güzel oldu. Şimdilik 30 adet yaptırabildik. Ortaca, Dalaman ve Dalyan sokaklarında halkın yoğun olduğu yerlere asıyoruz. Umarım bu proje bütün Türkiye’de uygulanır” dedi.




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