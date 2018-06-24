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24 Haziran 2018 16:16

Sokak köpeğinin klima keyfi

Sıcak havalardan bunalan bir köpek, Milas’ın Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir giyim mağazasına sığındı.

Sokak köpeğinin klima keyfi

24 Haziran 2018 16:16

Köpeği gören vatandaşlar, mağaza dışına çıkarmadığı için çalışanlara teşekkür etti.


Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle Milas’ın Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir giyim mağazasına sığınan köpek, klimayı bulunca uykuya daldı. Gördükleri karşısında tebessüm eden vatandaşlar, sokak köpeğini mağaza dışına çıkarmayan çalışanlara teşekkür etti.


Milas’ta yaşayan bir vatandaşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, görenlere ‘iyi insanlar da varmış’ dedirtti. Yaptığı paylaşıma yorum da ekleyen duyarlı vatandaş, “Sıcaktan bunalmış, biraz serinlemek için kendini giyim mağazasının serin ortamına bırakmış. Orada uyuyakalmış. Sokak köpeğine insanca davranan Milas’taki mağaza çalışanlarına bir insan olarak teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.




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