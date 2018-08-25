Son selfieler çekildi, dönüş yolculuğu başladı

Bodrum manzarasında son fotoğraflarını çektiren tatilciler hızlı bir şekilde Bodrum’u terk ediyor.

Kurban Bayramı tatili için Bodrum’a gelen tatilcilerin geri dönüş yolcuğu başladı. Bazı tatilciler de Antik Tiyatro mevkiinde Bodrum Kale manzaralı fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde günlük ortalama 70 bin aracın giriş yaptığı Bodrum’da yerli turistlerin bir kısmı evlerine bayramın son günü dönerken bir kısmı ise sabah saatlerinde itibaren dönmeye başladı. 2 milyonu aşan yerli ve yabancı turist sayısıyla rekor seviyeye ulaşan ilçede tatil boyunca sahiller doldu taştı. Trafiğin durma noktasına geldiği Bodrum’da tatil çileye dönmüştü. Tatilcilerin gitmesiyle birlikte trafiğin normale döndüğü görüldü.

Gece gündüz eğlendiler

Bayram tatilinde 2 milyonun üzerinde yerli turisti ağırlayan Bodrum’da gündüzleri plajlar geceleri de restoranlar ve eğlence mekanları doldu. Gündüzleri plajda akşamları ise sokaklarda adım atacak yer kalmadı. Akşam saatlerinde özellikle Bodrum Barlar Sokağı, Cumhuriyet Caddesi ve Kale Caddesi’nde kalabalıktan yürümekte bile zorluk çekilirken Gümbet Mahallesi, Yalıkavak Mahallesi başta olmak üzere Yarımada’nın pek çok yerinde yerli turist yoğunluğu yaşandı. Geri dönüşlerle birlikte öğle saatlerinde Bodrum’un çıkış istikametinde yoğunluk yaşansa da trafik polislerinin müdahaleleriyle trafik rahatlatıldı.

Son fotoğraflar çekildi

Dönüş yoluna geçen tatilcilerin bazıları, Bodrum Kale manzaralı fotoğraf çektirme için Antik Tiyatro önünde durdu. Özçekim yapmayı da ihmal etmeyen tatilciler, Bodrum’dan son fotoğraflarını çektirdikten sonra yolculuklarına devam etti.