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07 Ağustos 2018 20:57

Sosyal medyada terör propagandası yapan kişi yakalandı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sosyal medyada terör propagandası yapan kişi yakalandı

07 Ağustos 2018 20:57


Edinilen bilgiye göre, Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bozarmut Mahallesi’nde yaşayan E.K’nin sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütü üyelerinin silahlı fotoğraflarını paylaştığı, profil fotoğrafında örgüt üyelerinin bulunduğu fotoğraflar koyduğu, örgüt propagandalarını içeren video görüntüler ve şiirler paylaştığı bilgisine ulaştı.


Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin evine düzenlediği operasyonda E.K gözaltına alınırken, şüphelinin sosyal medya hesabına girmek için kullandığı akıllı cep telefonuna ve ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.




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