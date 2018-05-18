’Sosyete hırsızı’ Bodrum’da yakalandı

Türkiye’nin dört bir yanında 18 suçtan aranan ve 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ’sosyete hırsızı’nın verdiği ifadede “Benim fakirlerle, parası olmayanla işim olmaz. Ben lüks ev, araç kiralarım ve zenginlerle arkadaş olur onları soyarım” dediği ortaya çıktı.

Türkiye’nin birçok şehrinde 18 suçtan aranan ve 70 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız Bodrum’da yakalandı. Bodrum’da lüks bir sitede yaşayan ve site içerisindeki evlere girerek hırsızlık yapan H.Ç., yanındaki hırsızlar R.A. ve İ.K. ile beraber hırsızlık malları ile kıskıvrak yakalandı.

Lüks yaşayan hırsız

Türkiye genelinde aranan ve özelikle İstanbul, Yalova, İzmir, Eskişehir ve Bodrum’da yaşayan H.Ç.’nin gittiği şehrin en lüks sitesinde ev kiraladığı, lüks araç kiraladığı ve kendini zengin göstererek zenginlerle arkadaş olduktan sonra evlerine girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Hırsızlık zanlısının yaz aylarında Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitedeki villada kaldığı ve site sakinleri ile arkadaş olduktan sonra evlere girerek hırsızlık yaptığı öğrenildi. Milyon dolarlık araçlarla gezen ve kendini zengin gibi gösteren H.Ç. son olarak ünlü bir iş adamının evine girerek tanesi 4 bin lira olan 20 çift ayakkabı çaldı.

Polis yüzlerce güvenlik kamerasını izledi

Ülkenin her yerinde aranan hırsızın yaptığı son soygun sonrasında Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri evin çevresinde bulunan yüzlerce güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler yaptıkları incelemeler sonucunda lüks bir cip tespit etti. Aracı teknik takibe alan ekipler yolda aracı durdurarak arama yaptı.

Ayakkabılar ele verdi

Araç içerisinden çıkan ayakkabılar polis ekiplerini şüphelendirdi. Daha önce evine girilen iş adamının ayakkabılarının çalındığı ve ayakkabıların özel bir seri olduğu bilgisi üzerine ayakkabılar incelemeye alındı. Özel üretim ve kişiye özel ayakkabı olduğunu tespit eden polis ekipleri ünlü iş adamı ile irtibata geçerek ayakkabıların kendisinin olup olmadığını sordu. İş adamı ayakkabıların kendisine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan 3 kişi Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

"Fakirle işim olmaz"

Yapılan sorgularının ardından sahte kimlik ile gezdikleri tespit edilen H.Ç., R.A. ve İ.K.’nin gerçek kimliklerine ulaşıldı. 3 hırsızın içerisinde H.Ç.’nin Türkiye’nin birçok şehrinde arandığı ve 70 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi. Polise ifade veren H.Ç.’nin pişkinliği ise bu kadarına pes dedirtti. H.Ç.’nin verdiği ifadede “Benim fakirlerle, parası olmayanla işim olmaz. Ben lüks ev, araç kiralarım ve zenginlerle arkadaş olur onları soyarım” dediği ortaya çıktı.